Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta: “La laurea non serve a spaccare i cocchi”

Prima lite all’Isola Dei Famosi. A Mattino Cinque si commenta la discussione accesa tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. La motivazione che avrebbe spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a litigare con Nadia riguarderebbe una semplice faccenda alimentare. Infatti le due hanno discusso per la divisione di un cocco. A detta di Rosa, Nadia, non sarebbe stata in grado di assicurare a tutti i concorrenti, una porzione equa di cocco, e questo, sempre secondo l’ex tronista, equivarrebbe ad essere disonesti.



Di contro, la Rinaldi, sentendosi accusata, si è subito messa sulla difensiva e ha rivolto a Rosa delle parole piuttosto pesanti. Una discussione che si è accesa immediatamante dato il carattere fumantino di Nadia che ha alzato la voce con la Perrotta dicendole: "Non capisci l'italiano". Un affermazione che ha irritato la Perrotta e a cui ha risposto per le rime: "Io sono laureata con 110 e lode". Immediata la replica della Rinaldi che ha ammesso: "La laurea non serve per spaccare i cocchi".