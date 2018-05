Nadia Rinaldi contro il dottor Lemme: "Sei uno stronzetto"

A Domenica Live è andato in scena un nuovo capitolo della saga Nadia Rinaldi vs Alberico Lemme. L'attrice e il farmacista dietologo più contestato d'Italia si sono nuovamente scontrati, scambiandosi epiteti non proprio amichevoli, sui temi di dieta e nutrizione.



Dopo aver nuovamente puntato il dito contro i metodi poco ortodossi del dottor Lemme l'attrice, che si è sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre il grasso in eccesso, è stata definita "tronchetto" dallo stesso farmacista. Un appellativo che l'ha mandata su tutte le furie: "Sei uno stronzetto non devi insultare nessuno", ha tuonato l'ex naufraga subito ripresa da Barbara d'Urso.



"Io dico la verità, tu sei un insulto della natura", ha risposto piccato il controverso dottore autodefinendosi un "bioscultore", per la capacità di far perdere peso senza lasciare eccedenze di pelle.