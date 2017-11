Nadia Rinaldi contro il dottor Lemme: "Sei una testa di ozzac"

È scontro a Domenica Live sul tema dieta e nutrizione. Nell'occhio del ciclone finisce Alberico Lemme, il farmacista-dietologo famoso per le sue diete estreme in cui fa mangiare mezzo chilo di pasta a colazione. Il primo faccia a faccia è quello con Nadia Rinaldi, che si è sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre il grasso in eccesso e che per questo viene attaccata duramente da Lemme: "Non hai forza di volontà, ti sei fatta tagliare lo stomaco, sei una cicciona". "Sei una testa di ozzac", risponde l’attrice visibilmente arrabbiata. Mentre Barbara D'Urso prova a tranquillizzare gli animi, interviene Alessandro Cecchi Paone che rincara la dose: "Non bisogna dare diritto di parola ai ciarlatani, Lemme è un ciarlatano che fa danni dal punto di vista medico". Attacchi che non sembrano scalfire il dietologo: "Oggi per me è come sparare sulla Croce Rossa, ho vinto nei confronti della chirurgia plastica".