Nadia Rinaldi: "Con 75 Kg in meno posso finalmente indossare mise sexy"

Dopo aver perso 75 chili e subito un’operazione chirurgica di 3 ore e mezza, la nuova Nadia Rinaldi può finalmente sbizzarrirsi indossando mise più stuzzicanti. In collegamento con Barbara d'Urso, a “Domenica Live”, mentre il dottor Lemme osserva in studio, l'attrice mostra i suoi sexy acquisti in un negozio di lingerie: "Mi voglio dedicare un po' al vezzo", dice e in giarrettiera e intimo super hot ripropone un siparietto a metà tra "Matrimonio all'italiana" e "American Beauty".