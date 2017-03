Multa ingiusta ad un cittadino di Corbetta: ci pensa Capitan Ventosa

Divieto di transito per i veicoli pesanti in una strada di Corbetta, piccolo comune alle porte di Milano, in seguito alla protesta dei cittadini contro l'inquinamento acustico ed atmosferico. C'è, però, chi in quella strada ha la sede di lavoro e viene multato ripetutamente. Quale la soluzione al problema? Ci pensa Capitan Ventosa, che ha intervistato il sindaco, Marco Ballarini.