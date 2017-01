Mtv 8, l'ipotesi di un cambio di logo fa insorgere il web

Dall'ex "Non Giovane" Francesco Mandelli a Paolo Ruffini, tanti volti noti dello spettacolo lanciati da Mtv si sono uniti in un commiato social accompagnato dall'hashtag #AddioMTV che ha impazzato su Twitter. C'è chi ha scritto un ricordo, chi si è limitato a ritwittare messaggi altrui, come Alessandro Cattelan, oggi volto di Sky, mentre i tanti fan della rete, che ha introdotto anche in Italia i videoclip musicali, si sono profusi in nostalgici amarcord, tra chi ha voluto condividere momenti passati legati all'emittente e chi ha sottolineato che ormai il canale da tempo non fosse più quello di una volta.



Manifestazioni scattate al diffondersi della notizia della sparizione del logo storico di Mtv a partire dall'8 gennaio, lanciata dal sito Mediacomunicazione.net. Una manovra che avrebbe dovuto proseguire il processo di restyling del canale intrapreso dall'editore dopo l'acquisto avvenuto la scorsa estate. L'intenzione è di farne un tv generalista e in questo senso si era scelto di affiancare al logo originale il numero 8 identificato della numerazione sul digitale terrestre.



Non è da escludere che Sky Italia attui il cambio di nome e logo in futuro, anche perché l'azienda resta proprietaria del dominio web www.tv8.it. Nell'attesa del passo successivo, accendendo la tv, si possono notare già alcuni cambiamenti. Non solo la proporzione tra il vecchio logo e il numero 8 aggiunto in seguito, ma anche la dicitura Tv 8 nei promo di rete.