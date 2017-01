Mr. T, il duro dell'A-Team demolisce tutto

13:10 - Se avete intenzione di ristrutturare casa chiamate Mr. T, il duro dell'A-Team, che sarà ben lieto di distruggervi tutto. L'attore è infatti la star di uno show televisivo intitolato "I Pity the Tool", parodia del suo motto 'I Pity the Fool' (Ho pietà del pazzo), che andrà in onda su DIY Network. In ogni puntata, insieme ad un'équipe di professionisti, trasformerà una vecchia abitazione in una residenza alla moda.

Il programma partirà a fine 2015 e vedrà l'ex membro dell'A-Team collaborare con architetti, designer e arredatori. Lo staff di esperti progetterà e realizzerà case su misura, a seconda delle esigenze delle famiglie.



"Ci mettiamo in contatto con i proprietari che hanno bisogno di aiuto con le ristrutturazioni - ha spiegato Mr. T - Sono stanco di chi parla tanto e non fa nulla. Il nostro compito è assicurarci che le cose vengano fatte. Per questo lavoriamo duramente, demolendo il vecchio e ricostruendo il nuovo".