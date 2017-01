Mr. Robot da record su Premium Play

Questi i dettagli. Oltre 210 mila visualizzazioni – record di sempre – in modalità on demand (un clic e il contenuto parte in qualsiasi momento) per i primi episodi della serie evento “Mr.Robot” vincitrice di due Golden Globe. Ascolti che si sommano a quelli classici racconti sul canale Premium Stories su cui la serie va in onda ogni giovedì in prima serata. Il gradimento e la comodità della piattaforma non lineare Premium sono confermati anche dai risultati di “Bosch”, l'altro titolo cult di stagione in onda ogni mercoledì sul canale Premium Crime: la serie tratta dai best seller di Michael Connelly ha registrato in pochi giorni oltre 55 mila visioni on demand aggiuntive.



L'esclusiva assoluta Premium dei due titoli più attesi dal pubblico italiano ha accelerato ulteriormente una modalità di consumo televisivo, quello “non lineare”, dedicato al pubblico più evoluto: finora Play ha infatti registrato più di 300 milioni di visioni. Il servizio offre 8.000 titoli anche in HD tra film, serie tv, sport, intrattenimento ed è compreso nell'abbonamento senza costi aggiuntivi. La visione può avvenire sia sul televisore sia in mobilità. L'app per fruizione su tablet e smartphone (disponibile per i device Apple, Android e Windows) ha superato i 2,5 milioni di download. Interessante anche il consumo medio di ogni abbonato Premium: 15 scelte on demand al mese, praticamente una serata televisiva su due è trascorsa selezionando un titolo in streaming su Premium Play.



Il dato è in crescita mese dopo mese e a febbraio è stato toccato il numero record di oltre 16 milioni di contenuti visti on demand dai clienti Premium.



Premium Play offre anche la possibiltà di accedere in modalità pay-per-view, ovvero pagando un costo di noleggio, a titoli in anteprima tv di film appena usciti dalle sale. Per festeggiare gli ottimi risultati 2016, venerdì 18 marzo Play permetterà a tutti gli abbonati di scegliere un film del catalogo pay-per-view, tra cui primissime tv come "Sopravvissuto – The Martian”, "Hotel Transilvania 2”, i premi Oscar "Ex Machina” e "Mad Max-Fury road". Il costo del noleggio sarà offerto interamente da Premium.