Mr. Bean sta per diventare papà per la terza volta a 62 anni

Per il prossimo Natale Rowan Atkinson , ovvero Mr. Bean , si regala il terzo figlio. A 62 anni infatti l'attore britannico, famoso per la serie televisiva cult negli anni '90, che lo vede protagonista, diventerà papà dalla sua nuova compagna, l'attrice Louise Ford, che ha solo 33 anni, ben 29 meno di lui. Un lieto evento per il comico già padre di altri due figli.

Atkinson è stato infatti sposato con Sunetra Sastry fino al 2014, anno in cui ha chiesto il divorzio, e da lei ha avuto due figli: Ben, che oggi ha 23 anni, e Lily, che ne ha 21. Con Louise Ford la scintilla è scoppiata però anche prima del divorzio dalla prima moglie. I due attori si sono conosciuti durante uno spettacolo teatrale in cui hanno recitato insieme già nel 2012. Ma è dal 2014 che Rowan e Louise, famosa anche per aver interpretato Kate Middleton nella serie tv 'I Windsor', fanno coppia ufficialmente. Adesso la famiglia sta per allargarsi.