Mr. Bean divorzia, da parte di lui "comportamenti irragionevoli"

"Comportamenti irragionevoli" da parte di lui : con questa motivazione Suneta Sastry, la moglie del comico britannico Rowan Atkinson , ha ottenuto il divorzio con formula breve dopo venticinque anni di matrimonio. Se sullo schermo il personaggio più famoso del popolare attore è un single pasticcione, Mr. Bean, che ha come migliore amico un orsacchiotto di peluche di nome Teddy, adesso anche nella vita reale Atkinson torna scapolo (ma uno scapolo d'oro, visto che la sua fortuna è stimata attorno ai 70 milioni di sterline). Quella che chiama in causa i "comportamenti irragionevoli" è una dicitura generica che nel diritto anglosassone può essere applicata a un ampia gamma di atteggiamenti e abitudini, da un'eccessiva loquacità del partner alla tendenza a uscire troppo spesso con gli amici. I tabloid britannici spiegano che i documenti legali pubblicati non fornivano altri dettagli sulla motivazione della sentenza.

Atkinson e la moglie si erano conosciuti a metà degli anni '80, quando lei lavorava alla Bbc come truccatrice per la serie comica Blackadder in cui l'attore recitava. Sposati dal1990, insieme hanno avuto due figli, Benjamin, 22 anni, e Lily, 20. Nel febbraio 2014 la coppia aveva annunciato la separazione. Il decreto di divorzio diventerà effettivo fra sei settimane, il tempo che nel Regno Unito la legge concede ai coniugi per ripensare alla loro decisione.



Nonostante la tradizionale riservatezza, il comico inglese, che quest'anno ha compiuto sessant'anni, si è comunque già presentato in pubblico qualche mese fa con la sua nuova, giovane compagna l'attrice 32enne Louise Ford.