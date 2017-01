Mr. Bean compie 25 anni... e li festeggia posando davanti a Buckingham Palace

Solo 15 episodi nell'arco di un quinquennio, ma sufficienti a entrare nella storia della televisione. Il personaggio di Mr. Bean è nato dalla mente di Atkinson, che se per la sceneggiatura della serie è stato affiancato da Richard Curtis, ha forgiato lo stralunato adulto rimasto bambino durante le sue giornate all'università di Oxford.



A Buckingham l'attore è arrivato sul tettuccio della sua Mini gialla. Dopodiché si è messo in posa davanti a numerosi pacchi regalo con l'immancabile orsetto di pezza e una torta per i 25 anni. Un'apparizione che però non prelude a nessun ritorno. Se infatti non cambierà idea, Rowan Atkinson ha dichirato in passato che il film "Mr. Bean 's Holiday" del 2007 è stata l'ultima apparizione di Mr. Bean.