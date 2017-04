MotoGp, Valentino Rossi ai telecronisti Meda e Sanchini: "Non siete in Argentina?"

Valentino Rossi prima e Andrea Iannone poi, svelano il segreto di Sky: a quanto pare, infatti, i giornalisti sportivi Guido Meda e Mauro Sanchini non erano presenti al MotoGP dell'Argentina per la telecronaca. Ecco come esordisce il Dottore durante l'intervista post gara: “Ragazzi non vi ho visto” e Guido Meda: “Ci siamo fatti vedere poco, tu stai sempre chiuso nel box a lavorare, ti salutiamo da lontano questa volta”. La battuta di Valentino Rossi fa ben capire come i commentatori di Sky non siano in Argentina, ma il commento della gara sia stato fatto direttamente da Milano. Poi anche Andrea Iannone si rivolge a Paolo Beltramo: “Ciao Paolone, dove siete?”, “Io sono a Milano”, risponde il giornalista. Poi il pilota rincara la dose: “lo so che siete tutti là”. Ecco il video andato in onda a Striscia la Notizia.