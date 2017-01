Morto in un incidente stradale lo chef della tv Fabio Riondino

E' morto a soli 44 anni Fabio Riondino, lo chef foggiano diventato noto al grande pubblico attraverso la trasmissione "La prova del cuoco". Riondino si trovava in vacanza con la famiglia, la moglie e la figlia di tre anni, nella Repubblica del Botswana. Il pulmino su cui viaggiava è stato investito da un treno in un passaggio a livello incustodito. La bambina è illesa mentre la donna ha riportato una leggera ferita.

Riondino dopo aver fatto parte dell'edizione 2013 della trasmissione tv si era trasferito in Abruzzo, a Scanno, dove lavorava nel ristorante di famiglia. Ma la sua carriera era proseguita anche fuori dai confini nazionali. Era infatti anche direttore generale del "World Italian Chef" in Qatar. La sua passione per i viaggi lo portava spesso in tutto il mondo. All'Africa dedicava anche progetti umanitari.



Gli ultimi post sulla sua pagina Facebook erano stati dedicati al ricordo di Pino Daniele e di uno sciatore del suo paese, Scanno. Un "triste presagio" scrivono gli amici di Riondino sopraffatti dal dolore per la sua improvvisa scomparsa. Anche Antonella Clerici nella sua pagina Facebook ha voluto ricordare lo chef.