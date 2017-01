Morto il giornalista Claudio Angelini ex vicedirettore e anchorman del Tg1

Il giornalista e scrittore Claudio Angelini è morto a New York all'età di 72 anni, stroncato da una malattia che lo aveva colpito recentemente. Presidente della Società Dante Alighieri a New York e presidente emerito della Rai Corporation, era stato direttore dei giornali radio Rai, vicedirettore e anchorman del Tg1 e curatore di trasmissioni culturali. A New York era stato capo della sede Rai e responsabile dell'ufficio di corrispondenza dei Tg.