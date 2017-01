Morta a Melbourne Stella Young

07:29 - Stella Young, popolare attivista australiana per i diritti dei disabili, scrittrice e attrice comica, è morta sabato sera a Melbourne all'età di 32 anni. Affetta da osteogenesi imperfetta, condizione genetica che rende fragilissime le ossa, ha passato tutta la vita in sedia a rotelle ma fin da quando aveva 14 anni si è spesa nella difesa dei diritti dei disabili, sia come giornalista sia come star dei Comedy Festival.