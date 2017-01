14 novembre 2014 Morgan: "Lascio per sempre X Factor, non c'entro niente con questa deriva" Il giudice tuona contro il ballottaggio tra due gruppi della sua squadra: gli Spritz For Five (poi eliminati) e i Komminuet. Verità o colpo di teatro? Tweet google 0 Invia ad un amico

10:49 - Ogni anno al termine di "X Factor" Morgan diceva sempre che non sarebbe tornato ma poi, puntualmente, eccolo lì a ricoprire il ruolo del giudice "scomodo". Nell'ultima puntata in seguito al ballottaggio tra due gruppi della sua squadra gli Spritz For Five (poi eliminati) e i Komminuet, il cantante ha tuonato uscendo dallo studio: "Lascio per sempre. Non c'entro più niente con la deriva che ha preso questa trasmissione". Colpo di teatro?

Già dopo la prima manche, quando il televoto ha decretato che i primi a finire in ballottaggio erano gli Spritz For Five, Morgan aveva mostrato segni di nervosismo attaccando le scelte delle canzoni dei colleghi giudici Victoria Cabello, Mika e Fedez, o i cantanti delle squadre avversarie. Poi il colpo finale è stato vedere i Komminuet al fianco degli altri componenti della sua squadra. Il cantante si è subito infervorato dichiarando di voler lasciare la trasmissione.



Subito sul Web è scattato il toto nomi per sostituire Morgan: c'è chi invocava il ritorno di Simona Ventura e chi, invece, Mara Maionchi. Scopriremo solo nelle prossime ore se il cantautore farà fede alle sue parole o tornerà sui suoi passi, come ha sempre fatto in virtù anche del fatto che ogni contratto ha la sua penale, spesso salata.