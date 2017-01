19 maggio 2015 Morgan: "I talent show e X Factor sono la tomba della creatività" L'ex giudice attacca frontalmente il suo ex programma nel corso della conferenza stampa a Milano del Brianza Rock Festival Tweet google 0 Invia ad un amico

15:23 - Da giudice simbolo del programma a feroce critico su tutta la linea. L'attacco di Morgan ai talent show e in particolare a X Factor, che dopo tante stagioni questo non lo vedrà protagonista, è frontale. "Il talent show, ma soprattutto X Factor, è la tomba della creatività", ha affermato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli a Milano per la presentazione del Brianza Rock Festival di cui è direttore artistico.

I toni sono particolarmente duri. Tipici di chi non sè lasciato in armonia con gli ex compagni di viaggio. Il leader dei Bluvertigo si è prima detto contento di "aver abbandonato la tv ed essere tornato alla musica, per me è una nuova ventata di novità". E poi ha rivolto un appello a non partecipare ai talent show aggiungendo un'accusa ben precisa al mondo discografico: "Chiunque ha talento non faccia un talent show - ha tuonato - è uno stratagemma per far firmare un contratto discografico a tutti quelli che si iscrivono. Sappiate ragazzi che quando vi iscrivete anche solo per la prima audizione voi avete già firmato un contratto discografico, voi siete legati mani e piedi per sempre a una casa discografica che non vi farà avere successo".



Morgan ha presentato il Brianza Rock Festival (Autodromo di Monza 12,13 e 14 giugno) con in cartellone il meglio della scena rock italiana Bluvertigo, Subsonica, Afterhours e i concerti di Eugenio Finardi, Bugo e Jack Jaselli, Santa Margaret, io?Drama, Aim.