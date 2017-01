Morgan ha un nuovo amore: "In questo momento vivo con una persona"

Morgan non è più solo, ma per ora vuole mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona che gli è a fianco. Ospite a "L'Intervista ", il cantante ha aperto il suo cuore a Maurizio Costanzo, parlando del passato e tergiversando un po' sulla situazione sentimentale attuale: "In questo momento vivo con una persona. Ma non so se ha piacere che dica qualcosa di lei. Ci sono dinamiche delicate in gioco...".

Parlando delle figlie Anna Lou e Lara, avute da Asia Argento e Jessica Mazzoli, si è difeso dalle accuse di essere un padre assente. "Ci sono stati alti e bassi, ma è da pazzi non collaborare inteso come stare insieme. Sapersi divertire e sapersi dare cose semplici di affetto, esserci. E' la presenza la cosa importante".



Il talk one to one di Maurizio Costanzo conquista ancora una volta la platea televisiva e ottiene 1 milione e 126 mila telespettatori, pari al 9.42% di share. Sempre eccellente il feedback sui social, con l’hashtag #LIntervista e l’hastag #Morgan nella classifica dei trend topic italiani di Twitter. L’appuntamento con la sesta puntata è per giovedì 10 novembre, in seconda serata su Canale 5.