Il tecnico rossonero Vincenzo Montella saluta la squadra per lasciare posto alla grinta di Rino Gattuso, che dalla primavera passerà alla prima squadra. Raggiunto da Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia, l'Aeroplanino non nega le proprie responsabilità e riconosce di aver commesso qualche errore. "È sempre colpa dell'allenatore, viene pagato anche per questo" dichiara, mentre sull'ipotesi di allenare la Nazionale si tira per il momento indietro. "Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po' di più".