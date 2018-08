Monica Lewinsky, dal Sexgate alla giungla di un reality show

A vent'anni dallo scandalo sessuale, che vide coinvolto l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton, Monica Lewinsky sembra essere in serie trattative per firmare un contratto per il reality "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!". Da una giungla, quella del Sexgate a quella dello show britannico della ITV, una sorta di "Isola dei Famosi Vip" in cui alcune celebrità vivono insieme nella giungla e si contendono il titolo di re o regina.