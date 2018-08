Monica Bellucci sarà la fotografa Tina Modotti in una miniserie internazionale

Monica Bellucci vestirà i panni di Tina Modotti , fotografa e rivoluzionaria comunista negli anni Venti e Trenta, in una miniserie internazionale. Diretta dal regista napoletano Edoardo De Angelis (autore del premiato "Indivisibili"), si intitola "Radical Eye: The Life and Time of Tina Modotti". A darne notizia è stata la rivista americana Variety, che ha mostrato in esclusiva una foto dell'attrice già negli abiti della fotografa.

La Modotti, al secolo Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, nacque ad Udine nel 1896. Nel 1913 emigrò negli Stati Uniti dove recitò in diversi film muti. La fama arrivò in Europa e Messico negli anni 30 grazie alla fotografia e al suo attivismo politico. Unitasi a un gruppo di artisti contemporanei in Messico, a oggi è considerata una proto-femminista a favore dei diritti delle donne nella prima metà del XX secolo.



La figura di Tina Modotti è apparsa come personaggio nel film "Frida", ma già in passato c'erano stati tentativi, andati a vuoto, di realizzare progetti che raccontassero la vita di questa donna (uno di questi vedeva come protagonista Madonna).



Come scrive Variety, la miniserie sarà prodotta dalla Pinball London di Paula Vaccaro insieme al marito Aaron Brookner, che hanno scritto la sceneggiatura. La stessa Vaccaro ha raccontato i motivi che hanno portato a scegliere Monica Bellucci: "Quando abbiamo finito 'Milky Road', le ho detto: 'Cosa ti piacerebbe davvero fare dopo?'. Siamo stati a casa sua e lei è tornata con un libro di Tina Modotti. 'Questo è il ruolo che mi piacerebbe davvero fare. È il ruolo che ho nel mio cuore'. Monica è famosa in tutto il mondo, compresa la Cina e la Russia. Con lei, con il gruppo di sceneggiatori che abbiamo, oltre a Edoardo, penso che abbiamo un progetto premium che può arrivare molto lontano".



Sia la Bellucci che la Vaccaro aveva lavorato con De Angelis nel suo film di debutto "Mozzarella Stories".



L'attrice italiana aveva già recitato in altre serie televisive ("Mozart in the jungle"), ma questo rappresenta il primo ruolo da protagonista in una serie per il mercato internazionale.