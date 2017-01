Monica Bellucci entra nella... giungla: guest star in "Mozart in the Jungle"

Dopo "Spectre" e prossimamente anche "Twin Peaks" Monica Bellucci aggiunge un altro importante tassello nel variegato puzzle della sua carriera. La bella attrice sarà infatti guest star della terza stagione di "Mozart in the Jungle", serie premiata ai Golden Globe Awards. La diva italiana interpreterà il ruolo di una cantante d'opera, Alessandra.

La produzione della terza stagione inizierà nel corso del mese di giugno e vedrà Rodrigo De Souza (Gael García Bernal) protagonista della serie e molti altri musicisti portare il loro talento in Europa. La Bellucci, nel ruolo di Alessandra sarà una cantante d'opera e collaboratrice del geniale maestro Rodrigo. Eccentrica e famosa per le sue appassionate performance sul palcoscenico Alessandra, assente dalle scene da tempo, conduce una vita fuori dagli schemi, sregolata e caotica, tanto quanto quella di Rodrigo, a cui si affiderà per il suo grande ritorno sotto i riflettori.