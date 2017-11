Molestie, Christopher Lambert: “Non sono un giudice, ma niente caccia alle streghe”

Christopher Lambert si mette a nudo nel salotto di Verissimo. L’attore noto tombeur de femmes, che lo scorso marzo ha compiuto 60 anni, dice la sua sui casi di molestie che hanno scosso il mondo del cinema: “Non è il mio ruolo quello di giudice, ma se queste cose sono vere sono terribili. Lascio che la giustizia faccia il suo corso. Se non lo farà bene sarà triste”. E commentando il cosiddetto caso Weinstein, aggiunge: “Questi casi di molestie sono inammissibili, adesso però non bisogna che diventi una caccia alle streghe, perché una volta che una notizia è uscita poi non si può più fare niente”.



A Silvia Toffanin che gli chiede se sogna di collaborare con un regista in particolare, il noto interprete di ‘Highlander’ risponde: “Sogno di lavorare ancora con tantissimi registi, ma in particolare mi piacerebbe una volta con Steven Spielberg, perché condividiamo lo stesso universo”. Sessant’anni portati magnificamente, Lambert, che è stato legato ad alcune tra le più belle attrici del panorama internazionale, (tra le quali Sophie Marceau) non pare pronto per un quarto matrimonio: Al momento sono single e sto bene. Non bisogna stare lì a cercarlo. Forse presto, quando svolterò un angolo della strada troverò la donna della mia vita”.