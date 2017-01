Mogol, concerto-evento su Retequattro

Dopo il grande successo del concerto trasmesso da Retequattro a giugno, "Una serata Bella... per te, Gianni!", dedicato alle canzoni di Gianni Bella e caso della stagione televisiva 2015, Colorado Film presenta un nuovo evento sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, in onda domenica 13 marzo, alle 21.15: "Una serata Bella... per te, Mogol!". Immancabile la presenza di Marcella Bella. Alfonso Signorini presenta con Rosita Celentano.