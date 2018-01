Modern Family, i creatori: "Chiudiamo con la decima stagione"

" Modern Family " ha tagliato il traguardo dei 200 episodi e adesso si prepara a salutare il suo pubblico. Attualmente sta andando in onda la nona stagione, ma i creatori Steve Levitan e Christopher Lloyd hanno annunciato: " Vogliamo chiudere la serie con la decima stagione . E' giusto lasciare i telespettatori con la voglia di vederne ancora". Nessuna speranza di un ripensamento? "Mai dire mai, ma non riusciamo a immaginare di spingerci oltre" spiegano.

La coppia di creatori non esclude però un possibile spin-off, idea accarezzata da Abc (network su cui va in onda lo show) già nel 2013. Precisano che per ora non ci sono state "conversazioni considerevoli su questo", ma che l'interesse dimostrato dal pubblico per molti personaggi offre interessanti prospettive future.