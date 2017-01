26 settembre 2014 Miss Italia, scontro tra Rosaria Aprea e Clarissa Marchese A "Pomeriggio Cinque" la reginetta d'Italia replica alle accuse della concorrente: "Non ho mai pensato che potesse essere favorita per la violenza subita dal suo ex fidanzato" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:06 - Qualche giorno fa a "Pomeriggio Cinque" Rosaria Aprea aveva lanciato l'accusa: "Miss Italia ha detto che ero favorita per la violenza subita dal mio ex fidanzato". Adesso tocca alla reginetta d'Italia Clarissa Marchese chiarire una volta per tutte: "Non ho mai rilasciato nessuna dichiarazione, anzi le sono vicina e le auguro ogni bene".

"Spero che Clarissa non abbia detto quello che i giornali hanno riportato - aveva tuonato Rosaria - ovvero che io ero la favorita per la mia storia... Gli articoli sono usciti proprio il giorno della finale. Se ha detto veramente queste cose è insensibile".



La risposta, nel salotto di Barbara d'Urso, non si è fatta attendere: "Sapevo di queste dichiarazioni e non posso che smentire... anche durante la conferenza stampa ho chiesto chiarimenti perché è stata virgolettata una frase che non ho mai pronunciato. Il giornalista ha cercato di sviare il discorso e non ha chiarito. In quella dichiarazioni davvero appaio come una ragazza del tutto insensibile, e io non mi permetterei mai... Rosaria è una ragazza forte, le sono vicina e le faccio i miei migliori auguri". Adesso manca solo un abbraccio tra le due Miss. Magari in tv...