Miss Italia: "Le critiche hanno infangato la mia semplicità"

Dopo le polemiche sulla famosa gaffe, la nuova Miss Italia Alice Sabatini replica alle critiche. Assicura di essere una ragazza semplice e soprattutto di non essere "stupida" come invece la vogliono far apparire: "Le critiche mi danno forza e anzi ringrazio chi mi attacca perché mi fa crescere. Non si può piacere a tutti". E sulla frase sulla Seconda Guerra Mondiale durante la Fashion Week milanese ha spiegato: "Ero emozionata, solo dopo ho realizzato".