Miss Italia, da Miss Chef a Miss Eleganza, ecco le vincitrici dei titoli collaterali

C'è Miss Simpatia e Miss Sport, e poi Miss Eleganza e Miss Very Normal... In tutto 19 reginette già vincitrici dei titoli collaterali di Miss Italia 2017 appena assegnati. Tra loro anche una Miss Chef che, curiosamente è friulana ma di origini senegalesi, Samira Lui e che ha cucinato il frico, piatto tipico friulano a base di formaggio, ma ha battuto le altre finaliste a colpi di pasta all'amatriciana.

Le reginette saranno proclamate in diretta prima della volata finale che porterà all'incoronazione di Miss Italia. Nel corso della trasmissione saranno elette anche Miss social e Miss Voce Rds.

Scelte tra le 30 finaliste del concorso, con nome e numero di gara eccole:

Miss Miluna 07 Alice Rachele Arlanch

Miss Equilibra 14 Linda Pani

Miss Tricologica 02 Sara Croce

Miss Rocchetta Bellezza 24 Roberta Di Re

Miss Alpitour 19 Francesca Valenti

Miss Dermal Institute 26 Anna Passalacqua

Miss Eleganza Joseph Ribkoff 10 Martina Bassi

Miss Simpatia Interflora 04 Maria Francesca Guido

Miss Giadamarina 25 Ilenia Bravetti

Miss Fria 18 Carola Briola

Miss Cinema Caffe' Motta 1 Francesca Ena

Miss Sport Freddy 29 Laura Coden

Miss Sorriso Daygum 11 Adelaide Compagno

Miss Babyliss 23 Teresa Caterino .

Miss Benessere del Monte 9 Giulia Franco

Miss Very Normal size 12 Daniela Mazzaferro

Miss TV Sorrisi e Canzoni 27 Federica Calemme

Miss Diva e Donna 7 Alice Rachele Arlanch.

A loro si aggiunge Samira Lui, friuliana di origini italo-senegalesi, in gara con il numero 28, eletta Miss Italia Chef, novità per la storia del concorso, in quanto la fascia non era mai stata assegnata in precedenza