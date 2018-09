Miss Italia, Carlotta Maggiorana: "Dedico la mia vittoria alle Marche, che sia un simbolo di rinascita"

Carlotta Maggiorana: le più belle foto social della nuova Miss Italia Instagram 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 3 di 28 Instagram 4 di 28 Instagram 5 di 28 Instagram 6 di 28 Instagram 7 di 28 Instagram 8 di 28 Instagram 9 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni ma non ha dimenticato la sua terra d'origine. Diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in "Avanti un altro", "Paperissima" e nel mondiale superbike 2016. Ha anche avuto esperienze da attrice. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in "Un Fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "L'onore e rispetto".



Oltre che alla sua regione, "ricca di risorse e di voglia di rinascere", Carlotta ha voluto dedicare il suo primo pensiero al papà Marcello, morto circa dieci anni fa ("È grazie a lui che sono la donna di oggi"), a suo marito Emiliano, sposato un anno fa, e alla mamma Gabriela "che ha pianto tanto".