Miss Italia, alle finali regionali la concorrente disabile: "Come se avessi già vinto"

Miss Italia 2018: la concorrente disabile accede alle finali regionali Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La 18enne di Tarquinia, Chiara Bordi, è arrivata quarta alle selezioni del concorso a Subiaco e ora parteciperà alle finali regionali. La ragazza ha perso una gamba in un incidente d'auto cinque anni fa. leggi tutto

Chiara Bordi, di Tarquinia, 18 anni il primo settembre, è stata vittima di un incidente stradale cinque anni fa. La selezione di Subiaco è stata vinta da Elena Palumbo. Chiara ha espresso tutta la sua felicità in un post su Instagram. "Sono salita sul palco con un po' di incertezze. Ho lottato per arrivare qui, ho lottato contro i pregiudizi, contro i limiti, contro gli sguardi e perfino contro me stessa, e non sapevo cosa aspettarmi - ha raccontato -. Poi ho sfilato su quella passerella e ho visto i sorrisi, gli occhi incuriositi puntati non solo sulla mia protesi ma anche su di me, ho sentito gli applausi crescere e io mi sono sentita più sicura che mai, mi sono riempita di orgoglio e sorridevo con gli occhi quasi lucidi".



Per lei un'emozione enorme che le ha dato la consapevolezza di poter proseguire. "È stato emozionante, incredibilmente emozionante, molto più di quanto mi aspettassi! Questa è solo la prima tappa di tutto il percorso, ma io mi sento orgogliosa come se avessi già vinto grazie a tutti, grazie perché non c'è cosa più bella di concorrere al pari di tutte le altre, senza nessuna "anomalia". Via con le regionali!".