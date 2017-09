Miss Italia, Alice Rachele: "Vengo da un micropaese, ora stravolgerò la mia vita"

Il pubblico da casa, infatti, ha votato in maggioranza la 21enne, mentre la giuria aveva scelto con il 60% la veneta Laura Coden . Alice Rachele - che ha curiosamente i nomi delle ultime due Miss Italia (Alice Sabatini e Rachele Risaliti) - riporta così il titolo in Trentino Alto Adige: prima di lei la sua Regione aveva trionfato solo una volta con Claudia Andreatti , nel 2006.

Chi è Alice Rachele Arlanch - Residente nel paesino di Vallarsa ma nata a Rovereto, la 21enne trentina Alice Rachele Arlanch è alta 178 centimetri, ha occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo classico, studia giurisprudenza all'Università di Trento, con indirizzo internazionale e transeuropeo e sogna di diventare un avvocato "impegnato a garantire l'uguaglianza sociale e la tutela dei diritti delle minoranze".



Incoronata da Christian De Sica, la neo-Miss Italia è fidanzata con Andrea da un anno e mezzo ed è tifosissima del Milan. Si ispira ad Angelina Jolie, e si definisce "creativa e intraprendente". Ama inoltre cantare, anche se "completamente stonata". Ha da poco comprato una macchina fotografica professionale, che le piacerebbe imparare ad usare. Un'altra curiosità: ha una vera e propria fobia per i serpenti.



A proposito del titolo, la nuova Miss Italia confessa: "Per me la bellezza non è un fattore esclusivamente esteriore, contano le doti caratteriali e di spirito, ma anche l'intelligenza e la cultura. Voglio rappresentare questo modello femminile per sfatare lo stereotipo secondo il quale la donna bella sarebbe priva di sostanza".