Miss Italia 2016, Rachele Risaliti: "La famiglia allargata è la mia forza"

Si definisce "cattolica ma non praticante" e avrebbe voluto un fratello o una sorella che non sono mai arrivati. Si è dovuta accontentare della compagnia di Bloom, il suo labrador. Federico, coetaneo, è da un anno il fidanzato di Rachele. Studia Economia a Londra e si conoscono da quando avevano 10 anni.

La più bella d'Italia tifa per la Fiorentina e ogni tanto va allo stadio a seguire la sua squadra. Cerca di schivare le domande sul premier Matteo Renzi precisando: "Non è stato il mio sindaco perché in quel periodo vivevo a Prato e non a Firenze". All'indomani della sua incoronazione, Rachele racconta di non aver ancora capito chi l'ha iscritta a Miss Italia: "Mi è arrivata una convocazione e al primo casting non mi sono presentata. Poi mi sono detta 'perché no?'".

"La mia vita privata e lo sport hanno segnato la mia personalità", racconta. Le si illuminano gli occhi quando parla di danza e soprattutto di ginnastica ritmica, esercitata anche a livello agonistico per 11 anni e poi abbandonata per un problema ad un ginocchio. Iscritta al Polimoda di Firenze, dove studia fashion marketing management, Miss Italia 2016 è determinata a terminare gli studi per poi iscriversi ad un master all'estero e diventare trend forecaster, ovvero specialista dell'innovazione: "Il mio mito è Coco Chanel, una delle figure femminili più influenti del secolo".