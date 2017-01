Miss Italia 2015, i social impazziscono dopo la gaffe sulla Seconda Guerra Mondiale

Alice Sabatini, Miss Italia 2015, oltre che per la sua bellezza sarà ricordata soprattutto per la famosa frase. Claudio Amendola, infatti, ha chiesto alle aspiranti Miss in quale periodo storico avrebbero voluto vivere e Alice ha risposto: "Nel 1942, al tempo della guerra. Tanto io sono donna e sarei stata a casa". La bellissima 18enne di Viterbo è stata subito presa di mira sui social, con fotomontaggi diventati subito virali.