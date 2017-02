Miss Claudia scalda "Avanti un altro"

Ad "Avanti un altro", dal salottino, viene scelta Miss Claudia che scalda subito il pubblico. Il marito della concorrente salta dalla sedia e corre verso la prorompente ragazza per darle un bacio. E mentre il conduttore Paolo Bonolis approva, la sexy fanciulla si mostra in tutta la sua avvenenza e legge la domanda di rito. Portando anche fortuna a Valeria che risponde in modo esatto e vince.