Mischa Barton, messo in vendita video hot della star di "The O.C."

Nuovo guaio per Mischa Barton , dopo il ricovero per crisi nervosa e il misterioso incidente di inizio anno. L'ex star di "The O.C." è finita al centro di uno scandalo a luci rosse per un video girato durante un rapporto intimo e messo poi in vendita. La legale dell'attrice ha reagito su Twitter: "Si tratta di revenge pornography, una forma di violenza sessuale e un crimine in California. Lei pensa di essere stata ripresa da qualche persona che stava frequentando".

Stando a quanto riporta il Daily Mail, un certo Kevin Blatt, di professione mediatore, sarebbe entrato in possesso di un filmato, che ritrae la Barton durante un rapporto sessuale con un ragazzo. L'uomo sta cercando di vendere il sex-tape al miglior offerente tramite un’asta che parte da un prezzo base di cinquecentomila dollari: "Ho saputo che almeno tre dei più importanti siti di materiali porno al mondo hanno visionato il video e si sono detti molto interessati. Io sono sicuro che si tratti di lei", ha dichiarato Blatt.



Lisa Bloom, la legale di Misha, ha quindi dichiarato: “Sono orgogliosa di difendere la signora Barton, che si sta battendo coraggiosamente per i suoi diritti. Io e la mia cliente perseguiremo in tribunale chi cercherà di vendere foto o filmati privati".



L'attrice e la sua legale hanno convocato una conferenza stampa, durante la quale l'attrice ha dichiarato: "È il peggiore degli incubi che diventa realtà. Quello che sto attraversando è un periodo molto difficile. E quella che si è creata è una situazione molto dolorosa. La mia più grande paura si è materializzata quando ho saputo che qualcuno che pensavo di amare e di cui mi fidavo aveva filmato i miei momenti più intimi e privati, senza il mio consenso e utilizzando telecamere nascoste".



Ma chi è stato? Mischa ha denunciato il caso alla polizia spiegando che il colpevole sarebbe un suo ex fidanzato senza però specificarne il nome Il tribunale intanto ha diffuso due ordinanze contro Jon Zacharias e Adam Shaw...



Lo scorso 27 gennaio, la Barton era stata ricoverata in ospedale per accertamenti psicologici, dopo una crisi avuta nella sua abitazione di West Hollywood, a Los Angeles. In quell’occasione l’attrice era stata ritrovata seminuda nel giardino di casa mentre urlava frasi sconnesse. Commentando l’accaduto, la star aveva dichiarato di essere stata drogata qualche ora prima.