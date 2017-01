Mischa Barton al verde, non paga le rate e le requisiscono l'auto

Per Mischa Barton i quartieri alti di "O.C" sono solo un lontano ricordo, visto che adesso l'attrice ha parecchi problemi con il suo conto in banca. A quanto riporta Tmz la Burton si sarebbe infatti 'dimenticata' di saldare ben quattro rate del suo Suv. La società di leasing le ha chiesto di restituire l'auto, ma dopo il suo rifiuto le è stato intimato di saldare l'intero debito, pari a circa 40mila dollari.

Lo scorso marzo Mischa aveva firmato un contratto in leasing per un Suv, accordandosi su una rata mensile di circa 700 dollari a cui non è però riuscita a tenere fede.



Colpa anche della causa contro sua madre, che ha pesato sul bilancio. La Barton ha trascinato in tribunale la madre sostenendo che l'abbia cacciata dalla villa comprata con i suoi guadagni (costata 7,8 milioni di dollari). La ex Marissa di "O.C." l'ha inoltre accusata di aver usato il suo nome per creare una linea di borse e aprire una boutique a Londra, senza versarle alcun profitto.