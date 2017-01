Miriana Trevisan: "Volevo fare la ballerina, la tv mi ha distratto"

Dopo " Non è la Rai " la carriera di Miriana Trevisan ha spiccato il volo. Da velina a " Striscia La Notizia " a valletta di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello . Poi il silenzio. Dopo una breve partecipazione all' Isola dei Famosi di Simona Ventura della showgirl si sono perse le tracce. In questi gironi è riapparsa sul piccolo schermo e ha confessato di avere molti rimpianti : " Ora dipingo , pentita di aver fatto troppa tv".

"Ai tempi di Non è la Rai - ha raccontato a UnoMattina - era un sogno che si realizzava. I vestiti sfarzosi, trucchi e tacchi. Ero molto confusa, prima prendevo il pullman per andare al lavoro, poi non ho più potuto perché venivo assalita. Mi mancava andare al bar e comprare una gomma da masticare senza dovermi sistemare".

I ricordi si concentrano su Striscia: "Fare la velina è un passaggio, ma non bisogna perdere l'obiettivo vero, quello di studiare e rincorrere il proprio sogno. Volevo andare a studiare nelle grandi compagnie di danza moderna a New York e a Londra. Il mio mito era Heather Parisi. Il successo mediatico e la televisione mi hanno distratta". Oggi Miriana si dedica alla pittura: "E' una sorpresa anche per me. E' il mio modo per comunicare. Ho sempre avuto il bisogno di condividere insieme agli altri le mie emozioni e quindi ho cominciato questo nuovo viaggio nell'arte".