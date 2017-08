Milton Morales, arrestato negli Usa l'ex tronista e ballerino

Ricordiamo Milton Morales come ballerino sex symbol televisivo che nei primi anni 2000 è stato prima protagonista a "Buona Domenica", poi tronista a "Uomini e Donne" e concorrente a "La Fattoria". Lasciato il mondo della spettacolo da qualche tempo, è tornato alla ribalta non per meriti artistici: è stato arrestato a Miami per essersi finto un pubblico ufficiale.