Miley Cyrus, sirenetta in topless

Vestita come una sirena, con due cuori in strass che coprono a malapena i seni . Miley Cyrus non smette di provocare e al Jimmy Kimmel Live si è presentata quasi in topless, per la gioia del presentatore che si è più volte coperto gli occhi per non guardare e dei telespettatori. La bad girl il 30 agosto presenterà gli MTV Video Music Awards 2015 a Los Angeles , dove si riunirà anche con Selena Gomez e Demi Lovato : cosa combinerà?

Trasgressiva sì, ma al tempo stesso riservatissima sulla vita privata. Miley infatti ha anticipato alcune cose sullo show del 30 agosto, ma non ha voluto parlare di amori e flirt.



Consegnerà il Michael Jackson Vanguard Award a Kanye West e ha detto di sperare di non "essere buttata giù dal palco" dal rapper. Non solo. All'evento non mancherà Justin Bieber che per l'occasione canterà live il nuovo singolo "What Do You Mean". In molti sono pronti a giurare che ne succederanno delle belle.