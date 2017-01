Miley Cyrus, la pop star protagonista della prima serie tv di Woody Allen

Miley Cyrus e Woody Allen sono davvero una delle coppie più improbabili che si possano pensare. Il regista newyorkese ha affidato all'ex star di "Hannah Montana" il ruolo di protagonista nella sua prima serie tv che sta preparando per Amazon . Mentre i tabloid, come l' Hollywood Reporter , iniziano a svelare alcuni dettagli, l'icona pop, attraverso il suo profilo Instagram , non ha nascosto il grande entusiasmo di far parte del progetto.

"Sono entusiasta di essere nella prima serie di Woody Allen. Avevo dichiarato che il 2016 sarebbe stato l'anno in cui avrei zittito tutti. Accanto al mio letto per alcuni anni c'è stato questo ritratto e lo stavo guardando negli occhi quando ho ricevuto la chiamata per essere parte del cast". Così ha commentato sui social la pop star, che dopo la conclusione di "Hannah Montana" nel 2011, ha recitato in due episodi di "Due uomini e mezzo" e, come doppiatrice, nella serie animata "Stone Quackers".



Il progetto televisivo al momento non ha ancora ufficialmente un titolo, ma si sa che sarà composta da sei episodi da 30 minuti ciascuno, tutti diretti da Allen e che lo vedranno anche impegnato come attore. Le riprese inizieranno a marzo. Nel cast è presente anche Elaine May, che aveva lavorato con il regista già in "Criminali da strapazzo".