Milano, racket delle occupazioni, i residenti: “Niente vacanze o ci occupano la casa”

A Milano continua il racket delle occupazioni nel quartiere delle case popolari nella zona di San Siro. Mattino Cinque raccoglie le testimonianze dei residenti che esprimono tutti i loro timori: “E’ successo che gente che è andata in ospedale, quando è tornata si è ritrovata la casa occupata. Io se devo andare qualche giorno al mare chiamo mia figlia che viene qui dopo il lavoro, controlla e rimane a dormire per sorvegliare l’appartamento”.



Su 16 appartamenti, ben sei sono occupati abusivamente e le signore del condominio non ce la fanno più: “Io ho paura che si prendano la casa, e quando esco a fare la spesa faccio veloce perché ho il terrore”. Una situazione al limite tanto che le telecamere di Mattino Cinque documentano in diretta l’ultima incursione in uno degli appartamenti: una madre con due bambini nella notte è riuscita ad entrare in una delle case libere. I residenti nel frattempo hanno allertato le autorità.