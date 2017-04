Mila Kunis muratore in tv: incinta ristruttura la casa dei genitori

Niente è impossibile per Mila Kunis che lo scorso novembre, al nono mese di gravidanza, ha ristrutturato la casa dei genitori. Grazie a "Houzz" (sito di stile e design) ha infatti trasformato la modesta residenza di famiglia in un appartamento extralusso. "I miei genitori hanno fatto sacrifici enormi per crescere me e mio fratello. Voglio assolutamente restituire loro qualcosa" ha spiegato.

L'episodio, registrato mesi fa ma andato in onda solo ora, ha visto l'attrice prendere casco e martello per dare una nuova vita alla casa di famiglia. E' proprio da qui che è partita la sua carriera e anche i suoi genitori sono molto affezionati: "Non si trasferirebbero mai, lo adorano. I loro amici abitano proprio di fronte. Ma la zona giorno non va bene, la cucina è isolata e non ci si riesce a parlare".



Con la gravidanza agli sgoccioli la Kunis non ha perso tempo: ha spedito i genitori in vacanza e si è messa a lavorare insieme ad una interior designer. "Sono vent'anni che voglio demolire questo muro" ha dichiarato entusiasta Mila prima di buttare giù la parete della cucina. La trasformazione è piaciuta moltissimo ai Kunis che si sono emozionati per la nuova casa, lanciando anche un invito alla figlia: "Adesso qui c'è spazio per sei nipotini...".