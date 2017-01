Mila Kunis: "Il mio seno ora è enorme"

Il corpo che cambia, il guardaroba da aggiornare. Mila Kunis dopo la maternità si svela in tv e intervistata da Conan O'Brien racconta: "Adesso ho un seno enorme, non so che farci!". L'attrice, che a settembre ha partorito Wyatt Isabelle, confessa: "Non ho mai indossato un reggiseno ed è stato un esperimento totalmente nuovo per me". Chissà come è felice il compagno Ashton Kutcher ...

L'attrice sta promuovendo con Channing Tatum il nuovo film "Jupiter" e pare che durante uno dei tanti red carpet in molti abbiano notato il collega intento a fissare il décolleté di Mila: "Ma cosa ci posso fare se certe cose crescono? Non so come comportarmi con il mio nuovo seno, non l'ho mai avuto e quindi mi sono sempre vestita come una ragazza 'piatta'. All'improvviso il mio décolleté è diventato procace".



Il primo problema è stato la ricerca del reggiseno: "E' stato strano per me, e mi sono detta 'ecco, queste sono le cose che le persone indossano'. Ora devo farlo pure io".