Mike Bongiorno, inaugurata la via di Milano dedicata al presentatore

Da oggi a Milano c'è anche via Mike Bongiorno, nella zona di Porta Nuova, il quartiere moderno dei grattacieli. "Dedicare una via in questo quartiere, che rappresenta l'innovazione milanese, è un segno di stima, di affetto e di gratitudine", ha detto il sindaco Giuliano Pisapia, allo cerimonia di intitolazione, davanti alla vedova, Daniela, ai tre figli, Nicolò, Michele e Leonardo, ai nipotini e agli amici: da Fabio Fazio a Ludovico Peregrini.