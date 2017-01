Mika, regalo speciale di Natale a casa di un fan

Pubblicato sul sito www.timmusicliveacasatua.it il video appello di Mika in cui invita, con la simpatia e l'allegria che lo contraddistinguono, i suoi fan a partecipare. C'è tempo fino alle 18 di lunedì 7 dicembre per inviare la propria candidatura: per partecipare basta caricare un video-invito inedito e originale che convinca l'artista a scegliere il proprio salotto di casa per un mini live esclusivo.

Tre saranno i fan finalisti del concorso che parteciperanno al programma: le telecamere andranno a conoscerne la famiglia, le abitudini e le passioni ma alla fine Mika busserà ad una sola porta per dare inizio all'esclusiva sessione live.