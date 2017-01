Micol Olivieri in gran forma: pancia piatta a 9 mesi dal parto

Un bikini coloratissimo e una forma perfetta. A soli 9 mesi dal parto, Micol Olivieri , la Alice de " I Cesaroni ", sfoggia una silhouette invidiabile. L'attrice romana è appena tornata da un week end a Pescara, dove ha partecipato alla "Notte Bianca del Mediterraneo" organizzata sulla riviera abruzzese, ma sente già nostalgia delle vacanze. "Tienimi con te estate!", ha scritto la Olivieri a margine dello scatto in costume postato su Instagram.

Micol Olivieri ha trascorso le vacanze con il marito Christian Massella, la piccola Arya e alcuni amici tra Gallipoli e Favignana, prima di godersi il week end in Abruzzo e il concerto di Raf, tra gli eventi della notte pescarese.



Un'estate di relax per la 22enne attrice, che si gode la felicità familiare in attesa di nuovi progetti lavorativi.