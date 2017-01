Micol Olivieri, Christian Massarella e la piccola Arya: teneri ritratti di famiglia

L'abbraccio di una mamma alla sua figlia di poche settimana. La stessa bimba tra le braccia del papà. Scatti che testimoniano tutta la tenerezza e l'amore in una famiglia che ha appena avuto la gioia di allargarsi. I protagonisti sono Micol Olivieri, Christian Massella e la piccola Arya, fotografati da Martyna Ball in una serie di scatti che Tgcom24 vi presenta in esclusiva.