Mick Jagger non ha perso il vizio della recitazione: vuole fare un cameo in "Coronation Street"

La soap è una delle più seguite nel Regno Unito, nonché quella che va in onda da più tempo: la prima puntata è stata trasmessa infatti nel 1960. Jagger, che già in passato ha avuto ruoli cinematografici, aveva rivelato di essere un grande fan dello show durante il concerto degli Stones all'Old Trafford di Manchester, proprio dove è ambientata "Coronation Street". "Siamo andati nel Northern Quarter, siamo scesi al Curry Mile e penso di aver visto Pat Phelan!" aveva detto il cantante ai fan accorsi al live.



Quindi uno dei membri della crew che lavora a stretto contatto con la band ha dichiarato al "Daily Star Sunday": "Mick è certamente uno dei più grandi fan di 'Corrie', non credo che perda un episodio. Sarebbe un sogno che diventa realtà per lui se gli fosse permesso di avere un piccolo ruolo nella soap".



E dal set di 'Corrie', un commento entusiasta è già arrivato: "Mick Jagger nello show? Sarebbe fantastico, uno dei nomi più importanti che possa mai apparire" ha detto un insider.