Michelle Obama, ultima volta da First Lady al "Tonight Show"

Dopo otto anni alla Casa Bianca, Michelle Obama ha salutato gli americani dagli studi del " Tonight Show " di Jimmy Fallon . Con quella che è stata l'ultima apparizione in tv come First Lady d'America . E' la quarta volta che la moglie dell' ex presidente degli Stati Uniti partecipa al programma che ha avuto come ospite nella stessa serata anche Stevie Wonder .

Michelle ha raccontato che l'addio alla Casa Bianca "è stato emozionante" e ha spiegato di essere un po' "preoccupata per il futuro dei figli" ma allo stesso tempo di essere "ottimista". Ha anche giurato che porterà a termine fino all'ultimo dei suoi impegni: "Lo farò finché vivo".

La prima volta di Obama da Fellon risale al 2013 in occasione del terzo anniversario del programma "Let's Move", la campagna contro l'obesità promossa nel 2010 dalla First Lady. In quella occasione Jimmy e Michelle lanciarono una speciale danza per mamme denominata Evolution of Mom Dancing.

La seconda ospitata, invece, è del febbraio del 2014. La Obama si lasciò coinvolgere addirittura in un EW! sketch insieme a Jimmy nei panni di Sara e Will Ferrell, in quelli di Stacy.Michelle si prestò al gioco tentando di insegnare alle due turbolente ragazzine come mangiare meglio e come scegliere un'attività fisica piacevole.

Infine, nella terza e ultima partecipazione dell'aprile 2015, il presentatore e la First Lady hanno festeggiato il quinto anniversario del programma Let's Move con la seconda parte dell'Evolution of Mom Dancing, dove i due ballavano in scena con lo stesso cardigan rosa e Jimmy in parrucca, girocollo e scarpe di tela bianche.