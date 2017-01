Michelle non rinuncia a Striscia nemmeno la sera delle sue nozze: brindisi in diretta tv

Non ha voluto mancare nemmeno il giorno delle sue nozze. Così, la neosignora Trussardi, Michelle Hunziker, ha deciso di brindare in diretta su Canale 5 durante la puntata di Striscia La Notizia. Felicissima, la sposa ha abbandonato per qualche minuto il ricevimento e da Palazzo Trussardi, a Bergamo Alta, dove era in corso la festa, si è collegata con Piero Chiambretti.